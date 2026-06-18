かつて世界中で猛威を振るい、現代でも再び感染拡大が問題視されている「梅毒」。この病の本当の恐ろしさは、感染から何十年も経った末期に、人間の「脳と人格」を徹底的に破壊していく点にある。しかし、精神科病院を埋め尽くしたこの「謎の奇病」の真犯人を突き止め、医学界の常識を根底からひっくり返した人物は、“誰もが知る日本の偉人”であった。元オックスフォード大の医学研究者であり、「糖と脳」の専門家である下村健寿