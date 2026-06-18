俳優横浜流星（29）が17日、都内で行われたメイクアップブランドオープニングイベントにゲスト登壇し、ビューティートークを行った。日ごろのスキンケアについて「仕事でメイクをすることも多いので、クレンジングオイルでメイクを落とすとオフになれるような、リセットする感覚がある。お風呂後は化粧水も使っています。ごほうび時間ですね」。印象に残っているメイクは「『国宝』での女形のメイク」とした。