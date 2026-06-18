チュニジア戦に向け調整する日本代表＝ナッシュビル近郊（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で1次リーグF組の日本代表は17日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、20日（日本時間21日）のチュニジア戦に向けて大半を非公開として調整した。14日のオランダとの初戦は引き分け、第2戦で今大会初勝利を目指す。久保（レアル・ソシエダード）はオランダ戦で左膝を負傷した