俳優北山宏光（40）が17日、都内で主演する映画「氷血」（内藤瑛亮監督、7月3日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。ホラー初主演。「怖いのが苦手で逆に面白いなと。見る側から作る側になって、新しい挑戦だった」という。「本を読んで、芝居と恐怖の二軸で描かれていたので」とオファーを受けた経緯を明かした。撮影は観測史上最大の寒波の中だったといい「想像を超える寒さだったけど、映像にしたらとんでもなく良かった」と