女優酒井法子（55）が出演する舞台「西郷と大久保−永遠の契り−」が17日、東京・東池袋の劇場あうるすぽっとで初日を迎えた。薩摩藩の維新の英傑、西郷隆盛と大久保利通の生涯を描く。西郷が奄美大島に流された時の“島女房”愛加那を演じる酒井は「すごく幸せだったと思う。自分が大切だと思う1人のを愛せて、家族（菊次郎）を持つことができた。寂しい涙を流したかもしれませんが、泥の中で生きながら全て浄化させて、泥の中で