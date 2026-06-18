スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は欧州フットボールクラブのオーナーにまつわる連載です。フットボール・オーナーズファイル第１回ロマン・アブラモビッチ／チェルシー（当時）世界でもっとも愛されるスポーツ、フットボールが巨大なビジネスとなって久しく、今や欧州のトップクラブは世界中の富豪たちにさまざまな理由で保有されている。そうしたモダンフットボールクラブのオーナーたちに焦点を当てた意欲作