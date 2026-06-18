６区のスペシャリストとして歴史に名を刻んだ駒大・千葉健太（写真は２年時）photo by アフロスポーツ箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載17：千葉健太（駒澤大／2010〜2013年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。すでに100回を超える