LE SSERAFIMのカズハが、圧倒的なプロポーションで魅了した。カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】カズハ、脇腹までガッツリと…“大胆カット”衣装公開された写真には、腰回りに大胆なカッティングが施された赤いトップスにショートパンツ、さらに同色のタイツを合わせたレッドコーデを着こなすカズハの姿が収められている。カッティングから覗く引き締まったくびれと、スラリと伸びた美