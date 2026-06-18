読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！新しい出会いを求めて始めた婚活アプリ。ようやく意気投合した素敵な男性と初デートへ行くことになり、胸を躍らせていた彼女を待ち受けていた衝撃の結末とは？期待を胸に向かった初デート婚活アプリを始めて数ヵ月。メッセージのやり取りで意気投合した男性と、初めてディナーに行くことになりました。当日、どんな人が来るのだろうと期待しながら待ちあわせ場所へ向かった私。し