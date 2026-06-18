ブルガリから、ブランドのDNAともいえる色彩美を表現した新作ジュエリーコレクションが登場しました。今回発表されたのは、鮮やかなカラーストーンとゴールドの輝きが印象的な「ドッピオ バッチェラート」リングと、「ブルガリ トゥボガス」ブレスレット。伝統技法と革新的なデザインが融合したジュエリーは、身に着けるだけで気分を高めてくれる特別な存在です。 色彩が主役の新作リングコ