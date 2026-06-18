アメリカのトランプ大統領が、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、日本の自衛隊を含む各国部隊の派遣は必要ないとの認識を示しました。トランプ大統領は17日、フランスで開かれたG7＝主要7か国首脳会議の閉幕後に記者会見し、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、日本の自衛隊を含む各国部隊の派遣について「必要ない」と述べました。トランプ大統領は、戦闘終結後になって各国が関与を申し出ているとしたうえで、「戦争中は誰も関与し