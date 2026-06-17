舞台『魔銃ドナー Crossbreed』が、17日から21日まで東京・築地本願寺ブディストホールにて上演。初日本番を前にゲネプロが行われた。キャストには、あわつまい、遠藤瑠香、濱川明那、平瀬美里、絃ユリナら多数の女性陣が名を連ねている。 本作は、制服少女と吸血一族の壮絶な戦いを描き、ガン＆ソードの迫力あるアクションや、制服とゴシックの世界観が話題を呼んだ『魔銃ドナー』シリーズの最新作。Episodログインして続きを読む