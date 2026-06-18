プロ野球 セ・パ交流戦は17日、阪神対楽天の1試合が行われ、これで交流戦の全日程が終了しました。交流戦を終えて、上位陣は順位が変動。阪神が28勝17敗1分の貯金11で首位で交流戦を迎えましたが、パ・リーグとの18試合で6勝12敗と苦戦。貯金は5まで減らしました。また貯金10で2位だったヤクルトも6勝11敗1分で貯金が半減となりました。一方、橋上秀樹監督代行のもと10勝6敗2分とセ・リーグで唯一貯金をつくった巨人が首位に浮上。