高市総理大臣は、初めてのG7サミットを終え帰国の途につきました。成果について、同行しているフジテレビ政治部・木村祐太記者の報告です。今回、高市総理のキーワードは“アジアの代表”でした。総理周辺は、そのアジアの代表として「存在感を示すことができた」と振り返ります。サミットで高市総理は、中国をあえて名指しして「各国のサプライチェーンにも深刻な影響を与える」と訴えるなど、欧米の関心が高い中東情勢に加え、対