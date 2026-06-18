プロ野球 セ・パ交流戦は17日、雨天延期となっていた阪神対楽天の1試合が行われました。楽天は2回に先発の前田健太投手が大山悠輔選手に先制2ランホームランを許します。その後の前田投手は相手打線を無失点に抑えますが、6回以降に中継ぎ陣が失点を重ねました。楽天打線は8回に3点を反撃するも、その裏にさらなる追加点を許し敗戦。交流戦最下位に終わりました。交流戦前「2.5」差で3位だったソフトバンクはオリックスを抜き2位に