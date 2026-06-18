シブがき隊、中森明菜さん、小泉今日子さんら数多くのトップアイドルを輩出した「花の82年組」の1人で、歌手でタレントの早見優さん（59）が6月19日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】還暦間近に見えない早見優さん優さんは1966年、静岡県熱海市生まれ。3歳から14歳までグアム、ハワイで過ごし、14歳のときにハワイでスカウトされました。1982年、「急いで！初恋」