先に行われた中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記の首脳会談では最大の焦点だった北朝鮮の「非核化」は話し合われなかったもようだ。両首脳の思惑と狙いはどこにあったのか。伝統的友好関係を確認習近平主席の北朝鮮訪問は7年ぶり、しかも今年初の外遊とあってメディアの注目を集めたのは当然だろう。加えて習主席が5月14−15日にトランプ米大統領、同19−20日にプーチン・ロシア大統領と会った直後だったことも注目度を一