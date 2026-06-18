約52万円差の最安モデルと最上級モデル、仕様差とは？トヨタ「ハイラックス」は、1968年に誕生したトヨタのピックアップトラックです。世界190以上の国と地域で販売されるグローバルモデルで、2026年5月28日に9代目となる新型へフルモデルチェンジを果たしました。新型ハイラックスのラインナップは、ベースグレードの「Z」と最上級グレードの「Z“Adventure”」の2種類。価格（消費税込み）はZが498万800円、Z“Adventure”が