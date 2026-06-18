◆ 狂ってしまった歯車と、焦燥の2カ月半「今年はすごく楽しみなんです」。勝負の年と位置づけた3年目のシーズン。オフシーズンに課題をクリアしてきた分だけ、井上絢登は歯がゆい時間を過ごしてきた。筋量を増やしつつ身体は絞る。キレを出すための肉体改造も完了させた。 周囲の期待も、本人の並々ならぬ決意も、その瞬間に一度ストップせざるを得なかった。それはキャンプ前半に見舞われた、右脇腹の肉離れ 。完治まで「2カ