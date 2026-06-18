滋賀・多賀少年野球クラブの辻正人監督…“正しい投げ方”指導の極意とは走攻守様々な野球の動作を子どもたちに教える上で、指導者がよく頭を悩ませるのが「投げる動作」だ。全身を連動させる繊細な動作だからこそ、一度間違った動きが身につくと修正が難しく、怪我にも結びつきやすい。では、少年野球の指導の最前線では、どのように正しいフォームを身に付けさせているのか。全国制覇を3度達成している滋賀県の学童野球チーム