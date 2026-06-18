第1打席は三振、第2打席は二ゴロと封じ込めていたが…【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6回に15号を放った。均衡を破る豪快な一発でチームを勝利に貢献。実は試合中、大谷に対してレイズ放送局が絶賛する場面があった。6回の第3打席、大谷が会心の一撃を放った。相手先発右腕のラスムッセン