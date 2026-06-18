フランス代表のキリアン・エムバペはセネガル戦で２ゴール、ノルウェー代表のアーリング・ハーランドもイラク戦で２得点、そしてアルゼンチン代表のリオネル・メッシはアルジェリア戦でハットトリックと、注目のアタッカーたちは北中米ワールドカップでいずれも大会初戦から期待に違わぬ活躍を見せている。決めるべき選手が決めるチームが強い。そんな印象を抱かせるなか、日本が今大会で“最高の景色を見る”には上田綺世の活