日本代表はワールドカップの初戦でオランダと引き分けた。２度にわたってビハインドを背負いながら反撃し、88分と土壇場でドローに持ち込んでいる。森保一監督率いるサムライブルーには、称賛の声が相次いだ。ただ、84分までプレーした上田綺世は、大きなインパクトを残すには至らなかった。フェイエノールトに所属する上田は今シーズン、エールディビジの得点王に輝いた。この夏の去就が取りざたされている。関心を寄せて