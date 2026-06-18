【ナイロビ共同】エボラ出血熱が広がるアフリカ・コンゴ（旧ザイール）東部の北キブ州で活動する国境なき医師団（MSF）の現地責任者は16日、紛争の影響で各地に設置されている避難民キャンプでの「感染拡大が懸念される」と警告した。人口密度が高く、閉鎖的な環境を理由に挙げた。共同通信のオンラインインタビューで述べた。取材に応じたのは北キブ州を担当するロマン・ピニャール氏。北キブ州では反政府勢力「3月23日運動（