【モデルプレス＝2026/06/18】女優の内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務める7月9日スタートのフジテレビ系7月期木曜劇場「ラストノート」（毎週木曜22時〜）のポスタービジュアルが公開された。【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」リムレスメガネ姿◆内田有紀＆寺西拓人W主演「ラストノート」本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激