『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！ 谷田ラナが、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！ 谷田ラナ ©澤田健太／集英社 【プロフィール】谷田ラナ（たにだ・らな）2008年3月16日生まれ三重県出身ブラジル人の父を持つハーフ。2022年に『卒業式に、神谷詩子がいない』（日本テレビ）で女優デビュー。2023年4月から『Popteen』の専属