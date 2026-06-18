【経済指標】 ＊米小売売上高（5月）21:30 結果0.9％ 予想0.6％前回0.4％（0.5％から修正）（前月比） 結果0.8％ 予想0.6％前回0.7％（除自動車・前月比） 結果0.5％ 予想0.3％前回0.5％（除自動車/ガソリン・前月比） 結果0.7％ 予想0.4％前回0.5％（コントロール・前月比） ＊米中古住宅仮契約件数（5月）23:00 結果3.8％ 予想0.9％前回0.3％（1.4％から修正）（前