NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4381.40（+27.00+0.62%） 金８月限は続伸。時間外取引では、押し目を買われる場面も見られたが、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）などを控えて上げ一服となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、株高などリスク選好の動きを受けて押し目を買われた。一方、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利据え置きが決定されたが、年内の利上げ見通しが示されると急