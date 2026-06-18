NY株式17日（NY時間16:27）（日本時間05:27） ダウ平均51492.55（-507.12-0.98%） S＆P5007420.10（-91.25-1.21%） ナスダック26021.66（-354.68-1.34%） CME日経平均先物69960（大証終比：-90-0.13%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅反落。午後に発表になったＦＯＭＣの結果を受けて一気に利益確定売りが強まった。それまで最高値を更新していたダウ平均は一気に下げに転じている