米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31） 米2年債 4.193（+0.141） 米10年債4.483（+0.044） 米30年債4.924（-0.019） 期待インフレ率2.264（-0.036） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。午後のＦＯＭＣを受けて利回りは上昇。今回のＦＯＭＣは想定以上にタカ派な印象で、市場は年内の利上げを完全に織り込む動きを見せている。 政策金利自体は想定通り