NY原油先物8月限（WTI）（終値） 1バレル＝76.01（+0.74+0.98%） １９日の署名式で米国とイランの暫定合意が発行し、ホルムズ海峡が解放されることを手掛かりとした売りが一巡して買い戻しが優勢となった。２回目となる電子的な署名をもって１８日に前倒しで暫定合意が発効するとの報道もある。また、トランプ米大統領が「我々は備蓄を約４週間で使い果たす」と発言し、石油備蓄があまり残されていないことが明らかになっ