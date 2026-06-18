ドル高が強まるＦＯＭＣが予想以上にタカ派ドル円は１６０円後半まで一時上昇＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、午後のＦＯＭＣを受けて為替市場はドル高が強まり、ドル円は１６０．８０円近辺まで一時上昇した。今回のＦＯＭＣは想定以上にタカ派な印象で、短期金融市場では年内利上げを完全に織り込む動きを見せている。 政策金利自体は想定通りに据え置きだったものの、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プ