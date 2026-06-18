コスプレイヤーのえなこが、『ヤングチャンピオン烈』No.7（発売中／秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場した。【別カット】上目遣いがかわいい…ピンク×黒髪で華やかグラビアを飾ったえなこ今号は『ヤングチャンピオン烈』の誕生20周年を記念した特別号。表紙を飾ったえなこは、“日本一のコスプレイヤー”として国内外で高い人気を誇り、記念号にふさわしい華やかなグラビアを披露している。巻頭グラビアのテーマは「メ