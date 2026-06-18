大分・九重町で17日夜、土砂崩れが発生し、住人の女性1人が足の骨を折る大けがをしました。土砂崩れが起きたのは九重町松木で、警察と消防によりますと、17日午後7時ごろ、住民から「土砂崩れが起きて、家が傾いている」などと通報がありました。裏山から崩れた土砂が住宅に流れ込み、住人の55歳の女性が下半身が埋まった状態で見つかり、救助されました。女性は足の骨を折る大けがをしましたが、命に別条はないということです。周