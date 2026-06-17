「セヴシグ（SEVESKIG）」が、「ホンダ（HONDA）」との初のコラボレーションアイテムを6月20日に発売する。セヴシグ公式オンラインストアおよび一部セレクトショップで取り扱う。【画像をもっと見る】同コラボは、セヴシグデザイナー NORIが所有するバイク6台のうち5台がホンダ製の旧車である縁から実現。アイテムは、ホンダの名車 CB400FOURやCB750F、CBX1000を着想源に、ロゴや「THE ORIGINAL SUPERBIKE」、「THE FOUR RESUR