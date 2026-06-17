黒とピンクを基調としたファッションや、涙袋を強調した「病みかわいい」メイクで知られる「地雷系」。かつては日本の若者文化の一部として語られてきたこのスタイルが、近年中国で存在感を高めている。なぜ今、中国の若者たちは地雷系に惹かれているのか。中国向けマーケティング支援を手掛けるNOVARCAの濱野智成代表取締役CEOへの取材を通して、地雷系が日本とは異なる文脈で受容されながら、新たなファッショントレンドとして