「アールエムケー（RMK）」が、色と質感で肌印象を操るルースパウダー（全4種、4400円、リフィル 3300円）を9月4日に発売する。【画像をもっと見る】今回アールエムケーは、ファンデーションがツヤやマットなどの質感で選ばれる一方、ルースパウダーは曖昧な雰囲気で選ばれる傾向にあることに着目。理想の肌をパウダーでも表現できるよう、質感の異なる4種類を開発した。クリエイティブディレクターのYUKIは「粉感を感じさせな