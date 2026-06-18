開催：2026.6.18 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 1 - 6 [パドレス] MLBの試合が18日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパドレスが対戦した。 カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するパドレスの先発投手はブラッグリー・ロドリゲスで試合は開始した。 1回表、4番 マニー・マチャド 2球目を打ってライトへの犠牲フライでパドレス得点 ST