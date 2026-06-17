アンドエスティHDが、アジアブランドに特化したファッション越境ECモール「60％」を運営するシックスティーパーセントの株式の68％を取得し、子会社化すると発表した。株式の譲渡実行日は6月30日を予定している。【画像をもっと見る】60％は、「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、韓国、中国、タイなどアジア各国のストリートブランドをメインに、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイ