「ダミアーニ（DAMIANI）」が、ハイジュエリーコレクション「Arte Maestra」を発表した。8つの芸術作品から着想を得ている。【画像をもっと見る】「Malìa」（1億6390万円）は、カラヴァッジョの「メドゥーサ」の絡み合う蛇のモチーフやゴルゴンの視線が放つ強烈な表情を彫刻的な造形によって表現したネックレス。Floréa」（8426万円）は、ボッティチェリの「プリマヴェーラ」に描かれるローマ神話の春の女神フローラ