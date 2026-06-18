●きょう18日(木)は梅雨前線は九州南岸で停滞●きょう18日(木)の県内は曇ったり晴れたり 局地的なにわか雨も●週末にかけて前線北上へ 20日(土)はまとまった雨に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 九州の南岸付近や四国沖には引き続き、梅雨前線に伴う活発な雲が連なっています。その雲が時々本州方面にも広がるタイミングがありますが、今朝の県内付近は雲の切れ間で青空が覗いている所も多くなっています。 梅雨前線は、きょう18日