日本テレビにて6月19日（金）24:40-25:09、6月26日（金）24:45-25:14 2週連続で 「100h・REC」（読み：ハンドレットレック）を放送！放送後からTVerにて無料配信を実施。Huluで、地上波では未公開のオリジナルコンテンツも配信。超一流スターの「側近」が100時間カメラを回し続けると…？我々が目にするスターの表情の、さらにその奧にある孤独、恐怖、情熱。スターの覚悟を記録する超濃密・高純度ドキュメンタリー。カメラを