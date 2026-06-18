俳優の柄本佑（39）が17日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。父親で俳優の柄本明（77）との二人旅で行った先で、まさかの人物と遭遇したことを明かした。今回の放送で司会を務めたのは俳優・本木雅弘。出演者を紹介する際、ウィキペディアで知ったというプチ情報を交えて伝え、MCの二宮和也、俳優の菅田将暉、青木崇高、柄本、女優の吉高由里子の笑いを誘った。そして、最後の出演者紹介の際は「次はウィキ