アメリカ政府高官が、イランとの戦闘終結に向けた覚書の全文を明らかにしました。資産凍結の解除など、イラン寄りの内容も目立ちます。アメリカ政府高官は17日、イランとの戦闘終結に向けた全14項目からなる覚書の全文を明らかにしました。レバノンを含む全ての戦闘を終結するとし、最大60日間の交渉期限を設け、最終合意を目指すとしています。また、焦点となっていたイランの核問題について、イランが開発を放棄するとした上で、