17日、こどもの貧困対策を推進するため、超党派の議員連盟が黄川田こども政策担当大臣に提言書を手渡しました。給食がなくなる夏休み期間中のこどもに対する食支援のほか、涼しく過ごせる場所の提供を推進するよう求めています。■「夏休みに子どもの食事を減らすことがあった」…困窮する子育て家庭へのアンケート調査で判明こども家庭庁によりますと、夏休み期間中は、酷暑下で安心して過ごせる居場所の不足や、栄養のある食事を