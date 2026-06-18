ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』より、井上和（乃木坂46）がデジカメのおもちゃ・スナッピー役、松井ケムリ（令和ロマン）がカバ型のデジタルマップおもちゃ・アトラス役の日本版声優を務めることが発表された。あわせて、スマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスによる“テック・トリオ”が登場する本編映像も解禁された。【動画】井上和＆松井ケムリ『トイ・ストーリー５