唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第11話が17日に放送され、音（伊藤）の悲劇に直面した光（唐田）の姿が描かれると、ネット上にも「最終回を待たずに」「苦しい」「号泣しました」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】着ぐるみ姿でデートを見守る太陽（せいや）『102回目