国会議員の超党派で結成された「野球の未来を考える議員連盟」の臨時総会が１７日、東京・千代田区内の衆議院第一議員会館で行われた。最高顧問に岸田文雄元首相（６８）、幹事長には小泉進次郎防衛相（４５）が就く中、ソフトバンクの王貞治球団会長（８６）と日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ（６５）が「野球・スポーツの未来−次世代のための環境づくり」をテーマに特別講演。両氏は競技の普及を目的とした、プロ野球１軍の球団数拡