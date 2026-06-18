北中米W杯はTHE ANSWERの解説が話題にドラゴンが半世紀を生きた。サッカー元日本代表FW久保竜彦さんが18日、50歳の誕生日を迎えた。現役時代、強烈な左足と規格外の身体能力を武器に活躍。今もファンの間で語り継がれる伝説のストライカーにとって、北中米ワールドカップ（W杯）の期間中に節目の一日となった。久保さんは筑陽学園高（福岡）を経て、1995年にJ1のサンフレッチェ広島加入。先輩だった森保一（現日本代表監督）と