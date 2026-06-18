２０日函館の２歳新馬（牝馬限定、芝１２００メートル）でデビューするソダシの半妹・スノーウィスパー（栗東・須貝厩舎、父ニューイヤーズデイ）が１７日、函館・芝コースで最終追い切りを行った。レースでコンビを組む佐々木を背に、１週前と同様にブラックジャック（３歳未勝利）と併せ馬。内から２馬身ほど追走し、５ハロン６９秒１―１２秒３。最後は強めに追われたが、半馬身遅れでフィニッシュした。２週続けての遅れも